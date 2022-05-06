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Китай

XIX Азиатские игры переносятся

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XIX Азиатские игры
XIX Азиатские игры   -   Авторское право  AP Video

Азиатские игры, которые должны были пройти в сентябре в Китае, переносятся на неопределённый срок. Такое решение принял Олимпийский совет Азии, не уточнив причину переноса, но, по мнению СМИ, это связано с распространением коронавируса. Несмотря на жёсткие ограничительные меры, в стране отмечен серьёзный рост заболеваемости ковидом.

Азиатские игры – крупные соревнования, в которых состязаются спортсмены из большинства стран, расположенных в Азии. Они проводятся каждые четыре года. Сообщается, что новая дата мероприятия должна быть объявлена в скором времени.