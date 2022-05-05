Текстовая трансляция Euronews | 71-й день войны | Наступление на "Азовсталь"

Российские военные возобновили наступление на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, штурм поддерживает авиация, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Президент Европейского совета Шарль Мишель считает, что донорская конференция, которая пройдет в столице Польши Варшаве, станет отправной точной для европейского плана Маршалла для Украины, нуждающейся в помощи по причине войны, которую против нее ведет Россия.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семье погибшего под Изюмом в результате российских обстрелов военного корреспондента канала "Украина 24" Александра Махова.

Великобритания выделит 45 млн фунтов стерлингов на оказание помощи наиболее уязвимым лицам, пострадавшим в результате конфликта на Украине, говорится в сообщении МИД страны. Эти средства будут направлены структурам ООН и гуманитарным организациям.

Власти Украины эвакуировали в среду в Запорожье из Мариуполя и нескольких других городов Донецкой и Запорожской областей 344 человека, сообщила вице-премьер Ирина Верещук.