Текстовая трансляция Euronews | 71-й день войны | Наступление на "Азовсталь"Комментарии
Российские военные возобновили наступление на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, штурм поддерживает авиация, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Президент Европейского совета Шарль Мишель считает, что донорская конференция, которая пройдет в столице Польши Варшаве, станет отправной точной для европейского плана Маршалла для Украины, нуждающейся в помощи по причине войны, которую против нее ведет Россия.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семье погибшего под Изюмом в результате российских обстрелов военного корреспондента канала "Украина 24" Александра Махова.
Великобритания выделит 45 млн фунтов стерлингов на оказание помощи наиболее уязвимым лицам, пострадавшим в результате конфликта на Украине, говорится в сообщении МИД страны. Эти средства будут направлены структурам ООН и гуманитарным организациям.
Власти Украины эвакуировали в среду в Запорожье из Мариуполя и нескольких других городов Донецкой и Запорожской областей 344 человека, сообщила вице-премьер Ирина Верещук.
Полк "Азов" на комбинате "Азовсталь" держит оборону, говорится в распространенном в соцсетях в среду вечером обращении командира подразделения Дениса Прокопенко.
"Мариупольский гарнизон 70-й день противостоит превосходящим силам противника. С 25 апреля мы держим круговую оборону на заводе "Азовсталь". Уже второй день как противник прорвался на территорию завода. Идут тяжелые кровопролитные бои. Ситуация крайне сложная, но невзирая ни на что, мы продолжаем выполнять приказ и держать оборону", - говорится в обнародованном в соцсетях обращении.
Власти Украины эвакуировали в среду в Запорожье из Мариуполя и нескольких других городов Донецкой и Запорожской областей 344 человека, сообщила вице-премьер Ирина Верещук.
"Сегодня в рамках мариупольского гуманитарного коридора эвакуировали 344 человека", - написала она в соцсетях вечером в среду.
"Это женщины, дети и пожилые люди из Мариуполя, Мангуша, Бердянска, Токмака и Васильевки. Все они только что прибыли в Запорожье", - сообщила вице-премьер, добавив, что мариупольская гуманитарная операция продолжается.
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в ночь на четверг выразил соболезнования семье погибшего под Изюмом военного корреспондента канала "Украина 24" Александра Махова, который отправился добровольцем на войну.
"Сегодня начну с истории об одном человеке. Об Александре Махове – известном журналисте … Он сам родом из Луганской области. Он по-особому чувствовал, что значит эта война. Сегодня он погиб на Харьковщине, в боях под Изюмом. Ему было 36 лет. Мои искренние соболезнования близким, друзьям. Пусть его сын Владислав знает: Россия ответит за эту смерть", - заявил Зеленский.
"Мы обязательно одержим для Украины победу. Уверен, это было мечтой Александра. И мы ее реализуем. Вечная память ему и всем нашим героям, которые отдали жизнь за Украину", - сказал украинский президент.
Российские войска возобновили наступление на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, штурм поддерживает авиация, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
"В районе Мариуполя основные усилия российские оккупанты сосредоточивают на блокировке и попытках уничтожения наших подразделений в районе "Азовстали". При поддержке авиации противник возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода", – говорится в утренней сводке Генштаба в четверг.