Карта боевых действий в Украине. День 71-й

Российские войска, как сообщает аналитический центр Института изучения войны, вторглись на металлургический завод "Азовсталь" в Мариуполе. Давид Арахамия, глава фракции правящей партии Украины в парламенте, заявил, что российские силы вошли на территорию комбината, последнего оплота сопротивления города.

Кремль отрицает, что военные штурмовали "Азовсталь", и заявляет, что там действуют гуманитарные коридоры.

Командующий находящимися на заводе украинскими силами сказал, что на там идут "тяжелые кровопролитные бои", и что в здании все еще есть мирные жители, в том числе раненые.

По данным Института изучения войны российские войска провели ряд безуспешных контрнаступлений на южном направлении. Украинские военные заявили, что взяли под контроль ряд населенных пунктов на границе Николаевской и Херсонской областей.

На востоке российские военные предприняли несколько безуспешных наземных наступлений южнее Изюма и существенно не продвинулись в попытке окружить и взять в котел украинские войска к юго-востоку от Изюма и к западу Донецко-Луганской линии фронта.

Российские и украинские источники подтвердили, что контрнаступление украинских войск отбросило российские войска на 40 километров от Харькова.

Министерство обороны Великобритании заявляет: несмотря на то, что российские наземные операции сосредоточены на востоке Украины, ракетные удары продолжаются по всей стране, поскольку Россия пытается помешать усилиям Украины доставлять вооружения и стратегически важные грузы.

Согласно обновленным данным разведки, белорусские сухопутные войска выходят из гарнизона в поле на учения. Однако, это соответствует сезонной норме. Россия, вероятно попытается раздуть угрозу, создаваемую для Украины этими учениями, с тем чтобы сковать украинские силы на севере и помешать их переброске для участия в битве за Донбасс.