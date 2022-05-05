Донорская конференция помощи Украине в Варшаве собрала 6,5 млрд долларов, об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая с заключительным словом. "Проследим, чтобы эти средства как можно скорее попали на Украину", - сказал глава польского правительства.

В ходе конференции,организованной в Варшаве Польшей и Швецией, представители международных организаций, главы государств и правительств разных стран пообещали предсотавлять дальнейшую поддержку и выделение средств посредством внесения разных сумм во всевозможные фонды и НПО, оказывающие помощь Украине. Эти средства планируется выделить на гуманитарную помощь и восстановление страны.