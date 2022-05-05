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Норвегия

Сувернный фонд Норвегии анонсирует финансовые потери

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 Надежда Дрямина
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Здание мэрии столицы Норвегии Осло
Здание мэрии столицы Норвегии Осло   -   Авторское право  JOHN MCCONNICO/AP2009

Крупнейший в мире - Норвежский фонд национального благосостояния (он же нефтяной) - управляет активами суммарной стоимостью в 1,2 триллона долларов. Это доходы от нефтегазовой отрасли страны. Средства вложены в иностранные акции, облигации, недвижимость и проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии.

"Мы сталкиваемся с самыми серьёзными изменениями за последние три десятилетия", - заявил глава фонда, выступая на заседании парламента Норвегии, и предпуредил, что это чревато потерей до 40% активов.

Ситуация на мировом рынке кардинально поменялась с вторжением России в Украину, "выросли риски новых конфликтов между сверхдержавами, глобализация идёт вспять", - добавил Николай Танген.

Известно, что норвежский Нефтяной фонд имеет доли в почти 50 российских компаниях таких, как "Газпром", "Лукойл", "Россети", Сбербанк", "Магнит". С началом военного конфликта инвестиции в проекты в России решено заморозить, а активы - продать.

Ещё одна опасность - инфляция. И велика вероятность стагфляции - когда рост цен сочетается со стагнацией экономики.

Проблемы норвежского суверенного фонда - характерны для многих подобных экономических институтов и инвесторов, которые сегодня стремятся не увеличить, но хотя бы сохранить имеющиеся активы.