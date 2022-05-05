В Париже ограбили бутик Chanel

На Вандомской площади в центре Парижа произошло громкое преступление - ограблен ювелирный бутик Chanel, специализирующийся на продаже часов и драгоценных украшений.

Налет на магазин совершила банда из четырех вооруженных человек лица которых были спрятаны под масками. Гграбителям удалось скрыться с украденным на мотоцикле и скутере. Расследованием занимается бригада по борьбе с бандитизмом.

На Вандомской площади находятся бутики главных французских ювелирных домов и пятизвездочный отель "Риц".