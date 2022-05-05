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Израиль

Теракт в День независимости: погибшие и раненые в Эльаде

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Полиция на месте преступления в Эльаде
Полиция на месте преступления в Эльаде   -   Авторское право  AHMAD GHARABLI/AFP or licensors

Новый теракт в Израиле: в Эльаде по меньше мере три человека погибли, еще четверо получили ранения, двое находятся в тяжелом состоянии. Все погибшие - мужчины в возрасте старше 40 лет. В числе пострадавших -- 23-летний парень, который пытался остановить террористов. 

Двое злоумышленников скрылись с места преступления, они напали на людей с ножом и топором.

Теракт произошел в День независимости Израиля. В результате серии террористических нападений в стране в марте и апреле были убиты 16 человек. 

Население Эльада практически полностью состоит из ортодоксальной общины евреев.