Теракт в День независимости: погибшие и раненые в Эльаде

Новый теракт в Израиле: в Эльаде по меньше мере три человека погибли, еще четверо получили ранения, двое находятся в тяжелом состоянии. Все погибшие - мужчины в возрасте старше 40 лет. В числе пострадавших -- 23-летний парень, который пытался остановить террористов.

Двое злоумышленников скрылись с места преступления, они напали на людей с ножом и топором.

Теракт произошел в День независимости Израиля. В результате серии террористических нападений в стране в марте и апреле были убиты 16 человек.

Население Эльада практически полностью состоит из ортодоксальной общины евреев.