Новые очаги COVID-19 в Пекине

В столице Китая обнаружены новые скрытые очаги распространения коронавируса. Об этом в администрации Пекина заявили, оглашая предварительные итоги массового тестирования горожан, которое началось в апреле.

Там уточнили, что в борьбе пандемией "наметился значительный прогресс, но ситуация в городе, связанная с контролем и профилактикой COVID-19, остаётся тяжелой".

Сюй Хэцзянь, официальный представитель администрации Пекина:

"В Пекине проведено несколько раундов тестирования на нуклеиновые кислоты и обнаружены возможные скрытые цепочки передачи вируса по всему городу".

С 22 апреля в Пекине выявили около 500 случаев инфицирования. Во время праздников - с 1 по 4 мая, - по распоряжению властей, массовые мероприятия в городе не проводились, а развлекательные заведения приостановили работу. В четверг этот запрет продлили на неопредёленный срок. Число посетителей парков сокращено на половину. Обучение в школах и вузах ведется удалённо.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.