Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Республика Беларусь

Умер Станислав Шушкевич

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Станислав Шушкевич (справа) жмет руку экс-президенту РФ Борису Ельцину
Станислав Шушкевич (справа) жмет руку экс-президенту РФ Борису Ельцину   -   Авторское право  Alexander Zemlianichenko/AP

Первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич скончался на 88-м году жизни в Минске.  Как сообщила его жена Ирина, смерть наступила в ночь на 4 мая.

Станислав Шушкевич возглавлял Верховный совет Республики Беларусь с 25 августа 1991 года по 26 января 1994 года. 

Он был участником встречи в декабре 1991 года в Беловежской Пуще с президентами России и Украины Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком, на которой было принято решение о прекращении существования СССР.

Сообщается, что в марте Шушкевич переболел коронавирусом. В конце апреля он попал в реанимацию из-за последствий перенесенной болезни.