Умер Станислав Шушкевич

Первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич скончался на 88-м году жизни в Минске. Как сообщила его жена Ирина, смерть наступила в ночь на 4 мая.

Станислав Шушкевич возглавлял Верховный совет Республики Беларусь с 25 августа 1991 года по 26 января 1994 года.

Он был участником встречи в декабре 1991 года в Беловежской Пуще с президентами России и Украины Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком, на которой было принято решение о прекращении существования СССР.

Сообщается, что в марте Шушкевич переболел коронавирусом. В конце апреля он попал в реанимацию из-за последствий перенесенной болезни.