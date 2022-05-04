ЕС сожалеет о решении Мали

Европейский союз выразил сожаление в связи с решением Мали разорвать все военные соглашения с Францией. Военные, захватившие власть в Мали полтора года назад, обвиняли Париж в нарушении суверенитета своей страны и были недовольны прекращением проведения совместных французско-малийских операций.

– Мы принимаем к сведению одностороннее решение переходных властей Мали, – заявил Петер Стано, представитель Еврокомиссии по иностранным делам. – Оно дополняет список решений, принятых переходными властями в отношении своих традиционных партнёров и вызывает у нас сожаление. Мы, Европейский союз, считаем, что это вряд ли будет способствовать установлению мирного климата и сотрудничеству, в котором мы все нуждаемся для борьбы с террористическими движениями.

Франция вместе с партнёрами по НАТО проводила в Мали военные операции, направленные на борьбу с исламистскими группировками. Париж заявляет, что вывод французских войск из страны продлится ещё полгода.