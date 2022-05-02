Европейское турне Нарендры Моди

Премьер-министр Индии Нарендра Моди начал свое европейское турне с Германии. Канцлер ФРГ Олаф Шольц пригласил его в качестве почетного гостя на июньский саммит G7 в стремлении расширить международный альянс против России. Индия является главным рынком экспорта российского оружия. Нью-Дели воздерживается от официального осуждения российского вторжения в Украину и война стала одной из ключевых тем переговоров. Олаф Шольц заявил:

Напав на Украину Россия нарушила основополагающие принципы международного права. Война и жестокие нападения, направленные против гражданского населения Украины, показывают как безудержная Россия нарушала основополагающие принципы хартии ООН. В связи с этим я возобновляю свой призыв к Владимиру Путину: прекратите эту войну и бессмысленные убийства. Выведите ваши войска из Украины

По словам Нарендры Моди, ни одна сторона не может выйти победителем из конфликта в Украине и диалог — единственный способом урегулирования.

"Индия очень озабочена вопросами гуманитарных последствий этой войны. Мы направили гуманитарную помощь Украине, чтобы оказать содействие экспорту зерна, мы организовали финансовую помощь, поставки масла в другие страны, чтобы попытаться им помочь", — сказал Норендра Моди

Олаф Шольц сообщил, что Германия в ближайшие годы выделит в общей сложности 10 млрд евро на реализацию совместных с Индией проектов в области экономического сотрудничества и экологии.

После Германии главу правительства Индии ждут в Копенгагене на саммите с участием премьер-министров Дании, Исландии, Финляндии, Швеции и Норвегии.