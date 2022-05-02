Министры энергетики стран ЕС проведут встречу

В Брюсселе состоится сегодня встреча министров энергетики стран Евросоюза. Им предстоит выработать единую позицию, обсудив текущую ситуацию, возникшую в связи с прекращением поставок российского газа в Польшу и Болгарию после того, как эти страны отказались расплачиваться рублями.

Требования компании «Газпром» об изменении процедуры оплаты поставок голубого топлива связаны со стремлением ослабить влияние санкций, введённых ранее Западом в отношении Москвы. В ЕС назвали отказ России проводить платежи по прежней схеме «шантажом». При этом глава российского МИДа Сергей Лавров заявил в недавнем интервью, что заблокировав средства, вырученные за продажу газа, страны Запада «украли» у России более 300 миллиардов долларов.

Резкий рост цен на газ угрожает Евросоюзу энергетическим кризисом. Перспектива прекращения подачи российского газа может серьёзно подорвать экономику Германии, чьи потребности в газе на 55% покрывают поставки из России. Ряд других стран ЕС также серьёзно зависит в этом плане от Москвы.