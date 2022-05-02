"Важно говорить и показывать правду"

В интервью телеканалу Euronews румынский фотограф Вадим Гирда рассказал о трудностях профессии в условиях войны

- Меня зовут Вадим Гирда. Я живу в Бухаресте, в Румынии, с 1990 года я сотрудничаю с агентством Associated Press в качестве фотографа.

- Иногда мы становимся свидетелями того момента, когда человек опознал своего последнего оставшегося родственника, на спасение которого надеялся, и понимает, что этого не произошло. Это самое тяжелое эмоциональное испытание.

- Самое важное - это возможность информировать мир в режиме реального времени о происходящей ситуации. Говорить правду и показывать правду - это важно, особенно в такие времена как сейчас, когда объем фейковой информации на всех платформах действительно пугает. Фотография - неопровержимый источник информации. Крайне важна визуальная журналистика из надежных источников, сделанная людьми, обладающими стойкими моральными принципами.

- Цель моих фотографий - чтобы как можно больше людей, которые их увидят, почувствовали то же самое, что и человек на снимке, предложить им инструмент, который позвволит ощутит на себе трагедию, через которую проходят люди.

По словам Вадима Гирды, успех для него заключается в том, чтобы хотя бы одна его фотография помогла кому-то изменить мнение.