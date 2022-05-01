Нэнси Пелоси посетила Киев

Нэнси Пелоси прибыла с необъявленным визитом в Киев. Спикер палаты представителей конгресса США — пока самый высокопоставленный американский политик, посетивший украинскую столицу.

Ранее туда приезжали госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.

Президент Владимир Зеленский назвал этот визит "важным сигналом мощной поддержки Украины". За укрепление двустороннего сотрудничества глава государства наградил Пелоси орденом княгини Ольги.

Нэнси Пелоси, спикер палаты представителей конгресса США:

"Мы приехали к вам, чтобы поблагодарить вас за борьбу за свободу. Мы на переднем крае свободы, и ваша борьба — это борьба за всех. Мы обязуемся оставаться рядом с вами, пока борьба не завершится".

После визита сама Пелоси заявила, что обсудила с Владимиром Зеленским вопросы безопасности, гуманитарной и экономической помощи, а также "восстановления после достижения победы".