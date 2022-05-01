Вальпургиева ночь в австрийском замке

Ведьмы и колдуны веселились всю ночь на шабаше в замке Планкенштайн в Нижней Австрии.

В дохристианской Европе древние народы с размахом отмечали смену природного цикла и встречали долгожданное лето. Языческие традиции сохранились несмотря на попытки церкви подстроить ритуалы под свой календарь. Сегодня обряды в Вальпургиеву ночь проводят во многих странах Европы, но уже на современный лад.

В средние века существовало поверье, что в эту ночи ведьмы слетаются на пиршества в горах.

"Это замечательный фестиваль с кострами, танцами, музыкой, ведьмами, волшебниками и вкусной едой. Мы прогоняем зиму и встречаем весну", — говорит организатор Соня Фашингедер.

На это же время приходится кельтский праздник Белтейн, связанный с культом солнца и плодородия, знаменующий начало лета и упование на хороший урожай и продолжение рода.

"В наши дни изобилие уже не такая проблема как раньше. Но есть такие люди как я, которым нравится наряжаться и затем просто веселиться", — говорит участница фестиваля Соня Зеленц.

В Германии в ночь на 1 мая костюмированный праздник прошел и на вершине Броккен в горах Гарц, легенда о которой нашла отражение в знаменитой трагедии Иоганна Гёте "Фауст".