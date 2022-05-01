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Италия

Итальянцы могут выпить кофе без пропуска

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Итальянцы впервые могут выпить кофе без маски
Итальянцы впервые могут выпить кофе без маски   -   Авторское право  Gregorio Borgia/The Associated Press

Италия присоединилась к странам, которые отменили большую часть ковидных ограничений. С воскресенья итальянцы могут спокойно выпить кофе, зайти в бар или супермаркет без средств защиты и пропусков. Маски при этом остаются обязательными в медучреждениях, на транспорте, в кинотеатрах и на концертах. "Зелёный пропуск" могут потребовать в больнице.

Для въезда в страну из-за пределов ЕС по-прежнему требуют прививочный сертификат или результат ПЦР-теста.

"Мы очень рады отмене "зеленого пропуска". Хотя на самом деле было бы лучше пока оставить его. Ведь до сих пор остаются люди, не сделавшие ни одной прививки — а мы сделали целых три, это несправедливо".

По данным правительства Италии, 95% граждан страны за последние полгода перенесли ковид или получили хотя бы одну дозу вакцины. За два года пандемия унесла жизни более чем 163 тысяч итальянцев.