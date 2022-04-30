Нидерландские портовые рабочие - вслед за шведскими коллегами - отказались обслуживать судно с российским дизельным топливом. Sunny liger ходит под флагом Маршалловых островов и формально не подпадает под санкции Евросоюза.

Танкер с российской соляркой накануне бросил якорь у голландского побережья недалеко от порта в Ижмуйдене и собирался войти в порт Амстердама, но докеры категорически отказались его разгружать в связи со вторжением России в Украину.

При этом импорт российской нефти и газа пока является законным, хотя правительство Нидерландов заявило, что сделает всё для полного отказа от них.