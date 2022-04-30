Схипхол не справляется с нагрузкой

Десятки отменённых рейсов и огромные очереди - так начались выходные для жителей Амстердама и гостей нидерландской столицы. Руководство национального авиаперевозчика KLM и его аэропорта базирования Схипхол столкнулось с серьёзной нехваткой персонала и обратилось к другим авиакомпаниям с просьбой перенести рейсы на другие дни и в другие аэропорты.

"Вот к чему приводит недальновидное планирование, - говорит Франк Остдам, директор Нидерландской ассоциации туроператоров, - было известно с января, что люди массово поедут в отпуск за границу в начале мая. Если к этому не подготовиться, так и получается"...

В придачу ко всему сотрудники багажного подразделения KLM объявили забастовку.

"Мы приехали в аэропорт за 4 часа до начала регистрации на рейс, - говорит эта молодая пара. - Надеемся, что этого будет достаточно".

В пятницу были отменены 28 рейсов. На субботу и воскресенье запланирована отмена еще сорока семи. Руководство Схипхол надеется таким образом сократить пассажиропоток на 3 500 человек в день.