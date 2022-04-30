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Украина

США и Франция поставят Украине военную технику

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Отгрузка военной техники для Украины, база ВВС США в Дувре, штат Делавэр, 29 апреля 2022 г.
Отгрузка военной техники для Украины, база ВВС США в Дувре, штат Делавэр, 29 апреля 2022 г.   -   Авторское право  Alex Brandon/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Американская армия обнародовала видеокадры отправки в Украину бронетранспортёров М113. Погрузка была осуществлена в Форте-Стюарт, штат Джорджия, 21 апреля.

Ранее ВВС США заявили, что с начала вторжения России выделили Украине более двух с половиной миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности.

В свою очередь президент Франции сообщил в Твиттере, что "пообщался по телефону с президентом Зеленским и подтвердил намерение продолжать усилия по защите суверенитета и территориальной целостности Украины". "Мы продолжим поставлять военную технику и гуманитарную помощь", заявил Эммануэль Макрон, уточнив, что "уже доставлено 615 тонн оборудования". 

В Барвинково - городе Харьковской области Изюмского района украинские военные окапываются в преддверии ожидаемого наступления российских войск.

"Танки - очень важное оружие для украинской армии, - говорит механик-водитель Артём. - Артиллерия хороша, но для атаки на расстоянии. Танки нужны для ближнего боя, так как они защищают солдат".

Накануне президент Украины назвал ситуацию на северо-востоке страны "тяжёлой". В пятницу в результате российских бомбардировок один человек погиб и несколько получили ранения.