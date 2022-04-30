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США

Пожизненное заключение для одного из "Битлз"

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Статуя Фемиды перед зданием федерального суда в Александрии, США. Кадр из видео
Статуя Фемиды перед зданием федерального суда в Александрии, США. Кадр из видео   -   Авторское право  EVN

Александа Коти - один из лондонских джихадистов, отвечавших в группировке "Исламское государство"* за захват, пытки иказни западных заложников, приговорен в США к пожизненному заключению.

38-летний гражданин Великобритании входил в состав так называемой группы "Битлз" (заложники прозвали их так за сильный британский акцент). В сентябре прошлого года он признал себя виновным в гибели четырех американцев в Сирии, а также в похищении и пытках 27 журналистов и сотрудников гуманитарных организаций из США, Франции, Германии, Италии, России. 

Британец Дэвид Хейнс, захваченный ИГ в начале 2013 года и обезглавленный полтора года спустя, был в их числе:

"Сегодня можно говорить о победе всех тех, кто пострадал от рук этой террористической банды, - заявил после объявления пригорода Коти брат Дэвида Майкл Хейнс. - Сегодня можно говорит о победе человечества над ядовитой и и разрушительной идеологией, которая подпитывает терроризм"...

Александа Коти был взят в плен сирийскими курдами в 2018 году вместе с другим членом "Битлз" Эль-Шафи Эль-Шейхом. Приговор последнему будет вынесен судом Александрии в августе. Смертная казнь британским джихадистам не грозит в рамках заключённого между Лондоном и Вашингтоном соглашения.

*  Признана в России "террористической" и запрещена.