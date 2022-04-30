Финны учатся стрелять

В Финляндии растёт обеспокоенность по поводу конфликта в Украине и угрозы со стороны России. Жители южного города Лахти участвуют в тренировке по гражданской обороне. На местной военной базе они отрабатывают приёмы борьбы, учатся оказывать первую помощь и стрелять из автоматов боевыми патронами.

"Нас всего 5 миллионов человек, поэтому, если мы хотим защитить свою страну, многим из нас придётся научиться держать в руках оружие", - говорит мужчина.

"Я думаю, это важно - каждому из нас быть готовым", - уверена наша собеседница.

Преподаватели, музыканты, сотрудники ресторана примерили военную форму. Учения не обязательны, но по словам инструкторов, около 80% взрослого населения на них присутствует хотя бы раз в год.

"Обычно я работаю в белой рубашке и пиджаке, но эта форма мне тоже нравится", - говорит управляющая рестораном.

Долгое время финны считали, что страна может сохранять нейтралитет. Но с российским вторжением в Украину их мнение поменялось. Теперь большинство - за вступление Финляндии НАТО. Россия пригрозила ей последствиями военного характера.