Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Финляндия

Финны учатся стрелять

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Жители финского города Лахти на учениях по гражданской обороне, апрель 2022 г.
Жители финского города Лахти на учениях по гражданской обороне, апрель 2022 г.   -   Авторское право  EBU

В Финляндии растёт обеспокоенность по поводу конфликта в Украине и угрозы со стороны России. Жители южного города Лахти участвуют в тренировке по гражданской обороне. На местной военной базе они отрабатывают приёмы борьбы, учатся оказывать первую помощь и стрелять из автоматов боевыми патронами.

"Нас всего 5 миллионов человек, поэтому, если мы хотим защитить свою страну, многим из нас придётся научиться держать в руках оружие", - говорит мужчина. 

"Я думаю, это важно - каждому из нас быть готовым", - уверена наша собеседница. 

Преподаватели, музыканты, сотрудники ресторана примерили военную форму. Учения не обязательны, но по словам инструкторов, около 80% взрослого населения на них присутствует хотя бы раз в год.

"Обычно я работаю в белой рубашке и пиджаке, но эта форма мне тоже нравится", - говорит управляющая рестораном. 

Долгое время финны считали, что страна может сохранять нейтралитет. Но с российским вторжением в Украину их мнение поменялось. Теперь большинство - за вступление Финляндии НАТО. Россия пригрозила ей последствиями военного характера.