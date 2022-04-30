Париж лишится 150 электробусов

Париж лишится трети парка электробусов. С маршрута снимут почти 150 транспортных средств. Причина - два случая возгорания электробуса Bluebus марки Bollore за всего лишь месяц. Последний произошёл в пятницу прямо во время рейса. Водитель успел эвакуировать пассажиров.

С огнём боролись около 30 пожарных. Пострадавших ни в этом ЧП, ни в предущем, к счастью, нет. Причины пожаров устанавливаются. Сообщается, что сгорели автобусы одной и той же серии 5SE.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.