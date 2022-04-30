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Франция

Париж лишится 150 электробусов

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 Надежда Дрямина
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Пожар в электробусе на востоке Парижа, 29 апреля 2022 г.
Пожар в электробусе на востоке Парижа, 29 апреля 2022 г.   -   Авторское право  @Alain98487790

Париж лишится трети парка электробусов. С маршрута снимут почти 150 транспортных средств. Причина - два случая возгорания электробуса Bluebus марки Bollore за всего лишь месяц. Последний произошёл в пятницу прямо во время рейса. Водитель успел эвакуировать пассажиров. 

С огнём боролись около 30 пожарных. Пострадавших ни в  этом ЧП, ни в предущем, к счастью, нет. Причины пожаров устанавливаются. Сообщается, что сгорели автобусы одной и той же серии 5SE.

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