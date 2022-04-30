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Китай

В Китае обрушилась многоэтажка

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 Надежда Дрямина
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Китайские спасатели работабт на месте обрушения здания в городе Чанша, 29 апреля 2022 г.
Китайские спасатели работабт на месте обрушения здания в городе Чанша, 29 апреля 2022 г.   -   Авторское право  AFP Screenshot

Десятки людей могут находиться под завалами после обрушения здания в Китае. Трагедия произошла в пятницу в городе Чанша в центральной части страны.

Идёт поисковая операция, в которой задействованы около 700 сотрудников экстренных служб. По меньшей мере пять человек спасены. Они находятся в больнице. О жертвах не сообщается.

Известно, что в восьмиэтажном здании располагались магазины, гостиница, кинотеатр и жилые квартиры. Причины обрушения выясняются. По некоторой информации, жильцы вносили изменения в конструкцию, не имея на то разрешения. Задержан домовладелец. 

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