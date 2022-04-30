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Китай

Власти Пекина возвращают санитарный пропуск

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Продавец в маске в одном из общественных парков Пекина, апрель 2022 г.
Продавец в маске в одном из общественных парков Пекина, апрель 2022 г.   -   Авторское право  Mark Schiefelbein/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

С 5 мая жители Пекина должны будут предъявлять негативный тест на коронавирус при посещении общественных мест и пользовании городским транспортом.

Объявление властей китайской столицы вызвало разочарование, поскольку обычно граждане КНР используют длинные выходные в честь Праздника труда, чтобы путешествовать. Политика нулевой терпимости в отношении высокозаразного варианта омикрон уже привела к замедлению темпов экономического роста, отмечают специалисты.

"В прошлом году продажи пошли хорошо, а в этом, чувствую, нас ждёт катастрофа", - говорит продавщица сувениров в Запретном городе.

Негативный тест и сертификат о полной вакцинации также потребуется для занятий спортом и коллективных туристических поездок.

За минувшие сутки число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло в Китае 10 700, главным образом в Шанхае. Власти Пекина подготовили 4 тысячи койко-мест в медицинских учреждениях города, заявил замглавы комитета по вопросам гигиены и здравоохранения. При этом вирусологи отмечают, что тенденция заражений пошла на спад.