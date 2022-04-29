Украинских учёных приняли в Мадриде

В испанском Центре энергетических, экологических и технологических исследований (CIEMAT) трудятся теперь двое украинских учёных. Они прибыли в Мадрид из Харькова после того, как город подвергся обстрелам со стороны России.

– Каждый день по нескольку раз, иногда на всю ночь, мы укрывались в подвале дома, пока падали бомбы, – делится Александр Козачок, исследователь.

Харьковский институт, где они работали, с давних пор поддерживал партнёрство с их нынешним местом работы, что серьёзно упростило переезд.

– В этом научном центре очень хорошие условия для работы, – рассказывает Александр Шмыга, исследователь. – Условия проживания у нас сейчас также очень хорошие.

С инициативой пригласить сюда украинских учёных выступил Карлос Идальго, директор Национальной термоядерной лаборатории CIEMAT:

– Конечно, они живут в экстремальной ситуации, ведь у них там остались родственники, но, как мне кажется, за месяц, прошедший после их прибытия в Испанию, их душевное состояние заметно улучшилось.

Ожидается, что оба исследователя пробудут в Мадриде не менее года.

– В работе над этим проектом десятилетиями участвовали учёные из России – передаёт из Мадрида корреспондент Euronews Карлос Марласка. Но когда началось вторжение, организация отстранила их, по крайней мере, на время. Для украинских учёных существует платформа для поиска работы в разных странах мира. Она называется «Наука для Украины», идея её создания принадлежит учёным из нескольких стран. Поясняет Альберт Палоу, координатор программы:

– У них хорошие резюме, это очень компетентные специалисты. Один из тех, кого мы пригласили в наш центр, уже получил предложение присоединиться к исследовательской группе в одном из лучших научных центров в мире, в Швейцарии.

Согласно украинским законам, выехать из страны могут сейчас лишь мужчины старше 60 лет. Для женщин ограничений нет.