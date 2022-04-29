Российский Центробанк вновь пересмотрел прогноз падения показателей национальной экономики в этом году. Нынешнюю ситуацию в стране председатель Банка России Эльвира Набиуллина охарактеризовала как «колоссальную неопределённость», отметив при этом, что вероятнее всего надо готовиться к дальнейшему ускорению темпов инфляции.

Предложение снижается сильнее, чем спрос, что формирует высокое инфляционное давление. В целом за этот год потребительские цены, по нашему прогнозу, вырастут на 18-23 процента. Разрыв устоявшихся экономических связей негативно скажется на динамике ВВП в этом году. Снижение ВВП составит 8-10 процентов, при этом нижняя точка спада придётся на четвёртый квартал. Эльвира Набиуллина председатель Банка России

Ранее Набиуллина заявляла о начале сложного периода структурных изменений российской экономики, объясняя это международными санкциями. При этом Центробанк рассчитывает на рост национальной экономики лишь в 2024 году.

Регулятор признаёт и наличие проблем с платежами по государственным обязательствам, но Набиуллина настаивает на том, что угрозы дефолта нет, поскольку, по её словам, в реальности у министерства финансов ещё есть ресурсы для расчётов.