Центробанк пересчитал экономические потери России в результате войны и санкцийКомментарии
Российский Центробанк вновь пересмотрел прогноз падения показателей национальной экономики в этом году. Нынешнюю ситуацию в стране председатель Банка России Эльвира Набиуллина охарактеризовала как «колоссальную неопределённость», отметив при этом, что вероятнее всего надо готовиться к дальнейшему ускорению темпов инфляции.
Ранее Набиуллина заявляла о начале сложного периода структурных изменений российской экономики, объясняя это международными санкциями. При этом Центробанк рассчитывает на рост национальной экономики лишь в 2024 году.
Регулятор признаёт и наличие проблем с платежами по государственным обязательствам, но Набиуллина настаивает на том, что угрозы дефолта нет, поскольку, по её словам, в реальности у министерства финансов ещё есть ресурсы для расчётов.