Оранжевое небо над Багдадом

Небо окрасилось в оранжевый цвет, пыль стоит столбом. В Ираке бушует песчаная буря. Власти призывают жителей не покидать дома без острой необходимости, а выходя на улицу, надевать защитные маски.

Ненастье накрывало страну не единожды в апреле. Десятки людей попали в больницы из-за проблем с дыханием. По причине практически нулевой видимости в ряде аэропортов были отменены или задержаны рейсы.

Как утверждают метеорологи, характерное для этого сезона явление становится год от года всё более частым. Основные причины - рекордно высокие температуры и уменьшение объёмов осадков, выпадающих в регионе. Так, по прогнозам, к 2050 году Ирак может лишиться до 20% своих водных ресурсов. В этой связи ряд аналитиков утверждают: если должные меры не будут приняты, пострадавшей от войны стране грозит социальная и экономическая катастрофа.

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