Глава Frontex уходит в отставку

Глава пограничного ведомства Евросоюза Фабрис Леггери уходит в отставку после обвинений Frontex в преследовании, отталкивании и других неправомерных действиях в отношении мигрантов. В частности, Леггери вменяется в вину покрытие незаконной деятельности греческих пограничников. В пятницу совет Frontex собрался для рассмотрения ситуации.

Надзорный орган ЕС по борьбе с мошенничеством расследовал обвинения более года. Заключительный отчёт строго конфиденциален. Даже европейские парламентарии, которым поручено контролировать Frontex, получили лишь устное резюме доклада, но о некоторых деталях стало известно из нескольких источников, в том числе от журналиста Lighthouse Reports.

Томас Статиус, Lighthouse Reports:

"Frontex практически каждый раз говорит одно и то же: они утверждают, что им не нужно расследовать действия, совершённые определённым европейским государством (т. е. у них нет на это мандата). Все, что они могут сделать, это оказать помощь в этой операции (Посейдон). С другой стороны, правительство Греции утверждает, что эти заявления не соответствуют действительности, но не приводит никаких подробностей или объяснений того, почему эти люди были найдены на спасательном плоту посреди моря."

Леггери возглавляет Frontex с 2015 года. Ведомство подверглось серьёзной проверке из-за своей предполагаемой роли в незаконном обращении с мигрантами на границах ЕС - в частности, речь идёт о мигрантах, прибывающих на лодках на греческие островаЛесбос и Самос. Сообщается, что в некоторых случаях пограничники задерживали лодки с беженцами, уничтожали двигатели судов, а затем на буксире препровождали суда к турецкому побережью.