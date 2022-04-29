Столкновения у мечети Аль-Акса. Более 40 пострадавших

У мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме в пятницу утром возобновились столкновения между палестинцами и израильскими силами. Свыше 40 человек получили ранения.

Половине пострадавших потребовалась госпитализация, их жизни ничто не угрожает.

Как заявили в полиции Израиля, палестинцы запускали фейерверки, бросали камни в правоохранителей. Те применили слезоточивый газ и резиновые пули.

За последние две недели в беспорядках и стычках в этих местах пострадали сотни людей.

Вместе с тем, пару дней назад на Храмовой горе в молитве по случаю почитаемой в исламе "Ночи Аль-Кадр" приняли участие 250 тысяч мусульман.

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