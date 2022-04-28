Текстовая трансляция Euronews | Взрывы на границе с Украиной

Текстовая трансляция Euronews | Взрывы на границе с УкраинойКомментарии
В ночь на четверг, 28 апреля, в Белгородской области сработали системы ПВО.
США: российские военные убивали украинцев, которые пытались сдаться в плен.
В Херсоне ночью прогремели взрывы. После этого трансляция российских телеканалов в городе прервалась примерно на полчаса.
Глава МИД Великобритании: российские войска должны быть выдворены со всех украинских территорий.
Пентагон: более половины из 90 обещанных гаубиц уже прибыли в Украину.
На находящейся под контролем российских войск Запорожской АЭС повреждена высоковольтная линия, сообщает УНИАН. Станция работает, радиационный фон – в пределах нормы.
Утром 28 апреля Запорожье подверглось ракетному обстрелу. Три человека пострадали, среди них один ребенок. Повреждены два дома в частном секторе.
За время войны в Украина доходы России от продажи энергоносителей увеличились почти в два раза, пишет The Guardian.
По данным финского Центра исследований энергии и чистого воздуха CREA, за два месяца войны Москва заработала на их экспорте 62 млрд евро. Евросоюз заплатил за российские нефть, газ и уголь около 44 млрд евро. Крупнейшим импортером стала Германия.
Для сравнения за весь прошлый год Россия заработала на экспорте энергоносителей 140 млрд евро – примерно 12 млрд в месяц.
К тому же, подсчитали эксперты, рост цен компенсирует Москве все потери в продажах – даже несмотря на санкции и экспортные ограничения. Новые санкции лишь больше поднимут цены, что сведет на нет усилия Брюсселя, считают финские специалисты.
Признание России страной-спонсором терроризма не останется без ответа, заявила представитель МИД Мария Захарова. Она назвала решение США "мерой идиотического характера".
Бывший гендиректор "Роснано" Анатолий Чубайс уехал в Италию и не планирует возвращаться, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. Там у него есть собственность, рассказал собеседник агентства.
После начала войны в Украине Анатолий Чубайс ушел с поста спецпредставителя президента России по вопросам устойчивого развития и покинул страну. В конце марта его видели в Стамбуле.
Министерство обороны Великобритании опубликовало утреннюю сводку:
Около 20 кораблей ВМФ России, включая подводные лодки, сейчас находятся в оперативной зоне Черного моря.
Пролив Босфор остается закрытым для всех не-турецких военных кораблей, что не позволяет России заменить потерянный крейсер "Москва" в Черном море.
Несмотря на чувствительные потери десантного корабля "Саратов" и крейсера "Москва", Черноморский флот России сохраняет способность наносить удары по украинским и прибрежным целям.
В Луганской области в среду, 27 апреля, погибли четыре человека, заявил глава администрации региона Сергей Гайдай.
По его словам, российские военные нанесли 29 ударов по домам мирных жителей. Он утверждает, что армия РФ применила реактивные системы залпового огня, авиацию, ствольную артиллерию и минометы.
Парламент Канады единогласно признал действия России в Украине геноцидом против украинского народа. Есть свидетельства того, что Москва совершает в стране "системные и массовые военные преступления против человечности", считают депутаты.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что его встреча с Владимиром Путиным была "очень полезной". Переговоры главы Организации Объединенных Наций и президента России прошли в Москве во вторник, 26 апреля.
"Война не закончится, благодаря встречам. Война закончится, когда Российская Федерация решит её окончить и когда – после прекращения огня – будет возможность серьезного политического соглашения. Можно встречаться сколько угодно, но это не то, что закончит войну", – подчеркнул Антониу Гутерриш.
В четверг, 28 апреля, генсек ООН встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.
С 1 мая Херсонская область перейдет на рубль, утверждает заместитель председателя военно-гражданской администрации региона, назначенной Москвой, Кирилл Стремоусов.
По его словам, переходный период продлится четыре месяца. В это время в регионе будут ходить и рубль, и гривна.