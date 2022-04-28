Текстовая трансляция Euronews | Взрывы на границе с Украиной

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За время войны в Украина доходы России от продажи энергоносителей увеличились почти в два раза, пишет The Guardian.

По данным финского Центра исследований энергии и чистого воздуха CREA, за два месяца войны Москва заработала на их экспорте 62 млрд евро. Евросоюз заплатил за российские нефть, газ и уголь около 44 млрд евро. Крупнейшим импортером стала Германия.

Для сравнения за весь прошлый год Россия заработала на экспорте энергоносителей 140 млрд евро – примерно 12 млрд в месяц.

К тому же, подсчитали эксперты, рост цен компенсирует Москве все потери в продажах – даже несмотря на санкции и экспортные ограничения. Новые санкции лишь больше поднимут цены, что сведет на нет усилия Брюсселя, считают финские специалисты.