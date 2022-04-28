Бои на востоке Украины

На востоке Украины отмечено продвижение российских войск, взявших под контроль несколько населённых пунктов. Сражения ведутся за посёлок Ямполь Донецкой области, где украинские военные применяют тяжёлую артиллерию. Глава Луганской областной администрации подтвердил, что украинские войска отступают в районе города Рубежное, но не сдаются:

– Без боя мы не сдадимся. Каждая неделя, каждые три дня обороны, которую держат наши ребята, позволяет основной части наших войск перегруппироваться, получить современное западное вооружение и полностью разгромить врага, российскую армию.

Минобороны России сообщило, что российская авиация нанесла удары по ещё тридцати восьми украинским военным объектам, а также об ударе ракетами «Калибр» по складу в Запорожье, где, как утверждается, хранилось американское и европейское оружие.

По заявлениям Киева, в среду в результате обстрела российской стороной больницы в Северодонецке погибла женщина. В Харьковской области, по данным местных властей, жертвами обстрелов стали три человека, ещё 15 получили ранения.