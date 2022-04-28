IM Academy: курсы трейдинга или мошенничество?

В Испании полиция арестовала 8 человек, связанных с "академией" онлайн-трейдинга на Forex и криптовалютах. Следователи полагают, что руководители IM Academy использовали "культовые методы" для вербовки молодых людей, разочарованных отсутствием возможностей трудоустройства, и вовлекали их в пирамидальную схему. Базирующаяся в Нью-Йорке академия расширилась за пределы США и стран Латинской Америки и Европы. Сообщается, что в организацию вступили тысячи европейцев. Рассказывает Хайме Веласкес.

Дочери Лорены было всего 17 лет, когда она записалась на онлайн-курс по трейдингу в IM Academy, чтобы научиться инвестировать в рынки Forex и криптовалюты. Ей обещали успешную богатую жизнь. Но взамен девушка вскоре оказалась втянута в то, что сейчас исследователи называют финансовой пирамидой.

"Мы заметили, что у неё изменился характер, она бросила школу, - рассказывает мать. - Мы пытались поговорить с ней, но к тому времени ей уже совершенно промыли мозги. Она ничего не хотела слушать, не хотела думать. Мы перестали платить за ее обучение в "академии", и тогда она ушла из дома, хотя была ещё несовершеннолетней".

На днях испанская полиция арестовала 8 человек, связанных с IM Academy, по обвинению в мошенничестве, распространении вводящей в заблуждение рекламы и организации финансовой пирамиды.

_"Выяснилось, что среди прочих методов использовались также и психологические, с тем, чтобы убедить молодежь разорвать связь со своими семьями и полностью сосредоточиться на деятельности организации", _- говорит Мария Фернандес из Испанской национальной полиции.

На YouTube и в социальных сетях создатели IM Academy хвастались роскошной жизнью, которой они якобы добились, изменив свое мышление на менталитет, ориентированный на успех. IM Academy — это не финансовое обучение, а серия видеороликов с мотивационными сообщениями.

Хайме Веласкес, Euronews:

"Студентам, не имеющим возможности оплачивать обучение в IM Academy, предлагали деньги за привлечение новых членов в организацию. Чем больше людей вы привлечете - тем больше денег заработаете. Бывший член среднего звена сказал мне, что он завербовал до 30 человек. Он тратил по 14 часов в день на "евангелизацию" своей группы и пытался зарегистрировать новых членов. Ему потребовалось два года, чтобы понять, что его используют как инструмент для построения финансовой пирамиды".

Некоторые члены IM Academy - жертвы принудительного убеждения. Так, более 60 семей в настоящее время получают консультации от RedUne, ассоциации, специализирующейся на культах и сектантстве. Председатель этой ассоциации Хуанхо Домингес говорит:

"У тех, кто продвигает такие группы, есть план действий по обработке и вербовке новобранцев. И вы не понимаете, куда движетесь, потому что у вас есть потребность, и вы из-за этого очень уязвимы".

На недавнем мероприятии в Каталонии IM Academy продемонстрировала свою силу. Сотни молодых итальянцев, французов и британцев присоединились к местной аудитории, чтобы встретиться со своими лидерами. Известно, что тысячи молодых людей по всей Европе записались в IM Academy. Они могут в конечном итоге стать жертвами мошенничества.