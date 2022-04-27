Прямая текстовая трансляция | "Газпром" приостановил поставку российского газа в Польшу и Болгарию

Прямая текстовая трансляция | "Газпром" приостановил поставку российского газа в Польшу и БолгариюКомментарии
"Газпром" полностью приостановил поставку газа в Польшу и Болгарию из-за отказа оплачивать его в рублях, говорится в сообщении российского холдинга. В "Газпроме" предупредили, что в случае отбора газа, предназначенного в другие страны Европы, Россия сократит транзитный объем.
По мере того, как в восточной Украине усиливаются бои, все больше людей вынуждены покинуть свои дома.
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Австрия приняла условия оплаты российского газа в рублях, сообщают российские СМИ со ссылкой на канцлера страны.
"Газпром" полностью приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию из-за отказа оплачивать газ в рублях, говорится в сообщении российского холдинга.
"В случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны, поставки для транзита будут сокращены на этот объем", - добавили в "Газпроме".
Польша и Болгария заявили во вторник, что Москва прекращает поставки им природного газа из-за отказа платить в рублях. По сообщениям правительств этих стран, "Газпром" уведомил их о том, что поставки газа будут приостановлены со среды. Российская компания пока не сделала никаких официальных заявлений.
Это первый случай прекращения поставок российского газа в Европу после заявления президента России Владимира Путина о том, что "недружественные страны" должны будут заключать сделки с "Газпромом" в рублях, а не в долларах и евро. Пока на эти условия согласилась только Венгрия, остальные страны ЕС назвали это требование "неприемлемым" односторонним нарушением контрактов и попыткой обхода санкций.
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"Сегодня утром в небе рядом с Воронежем система ПВО обнаружила и успешно уничтожила малогабаритный разведывательный БПЛА. Ситуацию держу на личном контроле. Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает", - написал губернатор региона Александр Гусев в Telegram.
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