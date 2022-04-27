Прямая текстовая трансляция | "Газпром" приостановил поставку российского газа в Польшу и Болгарию

"Газпром" полностью приостановил поставку газа в Польшу и Болгарию из-за отказа оплачивать его в рублях, говорится в сообщении российского холдинга. В "Газпроме" предупредили, что в случае отбора газа, предназначенного в другие страны Европы, Россия сократит транзитный объем.

По мере того, как в восточной Украине усиливаются бои, все больше людей вынуждены покинуть свои дома.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, посетивший Москву во вторник, и президент России Владимир Путин достигли принципиального согласия о том, что ООН и Международный комитет Красного Креста должны участвовать в эвакуации гражданских лиц из осажденного завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Госдепартамент США сообщил, что сотрудники американского посольства в Киеве, находящиеся в Польше, начали постепенно возвращаться в Украину. По информации ведомства, первая группа дипломатов пересекла польско-украинскую границу и отправилась во временный офис посольства во Львове во вторник утром и в конце дня вернулась в Польшу.