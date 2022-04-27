Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Мьянма

Аун Сан Су Чжи дали еще пять лет

Access to the comments Комментарии
 Глеб Шатуновский
euronews_icons_loading
Аун Сан Су Чжи, иллюстрационное фото
Аун Сан Су Чжи, иллюстрационное фото   -   Авторское право  Gemunu Amarasinghe/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

Экс-госсоветник Мьянмы Аун Сан Су Чжи была приговорена к пяти годам тюремного заключения по делу о коррупции, со ссылкой на источник сообщило АР.

Бывшего политика обвиняли в получении взятки в размере 600 тысяч долларов и семи слитков золота от бывшего главного министра Янгона. Свою вину она не признала.

В адрес Аун Сан Су Чжи выдвинуто еще несколько обвинений в коррупции, а в начале декабря прошлого года она получила два года тюрьмы за разжигание вражды против армии и нарушение антиковидных правил.

1 февраля прошлого года мьянманские военные объявили о введении в стране чрезвычайного положения и смещении ее руководства, которое они обвинили в масштабных фальсификациях на выборах.