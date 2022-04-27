Аун Сан Су Чжи дали еще пять лет

Экс-госсоветник Мьянмы Аун Сан Су Чжи была приговорена к пяти годам тюремного заключения по делу о коррупции, со ссылкой на источник сообщило АР.

Бывшего политика обвиняли в получении взятки в размере 600 тысяч долларов и семи слитков золота от бывшего главного министра Янгона. Свою вину она не признала.

В адрес Аун Сан Су Чжи выдвинуто еще несколько обвинений в коррупции, а в начале декабря прошлого года она получила два года тюрьмы за разжигание вражды против армии и нарушение антиковидных правил.

1 февраля прошлого года мьянманские военные объявили о введении в стране чрезвычайного положения и смещении ее руководства, которое они обвинили в масштабных фальсификациях на выборах.