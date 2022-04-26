Прямая текстовая трансляция | США соберет представителей 40 стран на военной базе в Германии

Глава Пентагона Ллойд Остин встретится во вторник с представителями около 40 стран на военной базе Рамштайн в Германии, чтобы "увеличить шансы Украины" на победу.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинская сторона "отыграла назад" усилия по мирному урегулированию конфликта и вновь заговорил об угрозе ядерной войны.

"Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать", - сказал он в эфире российского Первого канала в понедельник вечером.

За время конфликта на всей территории Украины, включая сепаратистские ЛНР и ДНР, погибли 2665 гражданских, из них 195 - дети, сообщило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека во вторник. 3053 мирных жителя были ранены.

Минобороны России сообщило об установлении режима тишины для вывода мирных жителей из осажденной "Азовстали". Украинская сторона утверждает, что договоренность о гуманитарном коридоре достигнута не была.