Прямая текстовая трансляция | США соберет представителей 40 стран на военной базе в Германии

Прямая текстовая трансляция | США соберет представителей 40 стран на военной базе в ГерманииКомментарии
Глава Пентагона Ллойд Остин встретится во вторник с представителями около 40 стран на военной базе Рамштайн в Германии, чтобы "увеличить шансы Украины" на победу.
Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинская сторона "отыграла назад" усилия по мирному урегулированию конфликта и вновь заговорил об угрозе ядерной войны.
"Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать", - сказал он в эфире российского Первого канала в понедельник вечером.
За время конфликта на всей территории Украины, включая сепаратистские ЛНР и ДНР, погибли 2665 гражданских, из них 195 - дети, сообщило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека во вторник. 3053 мирных жителя были ранены.
Минобороны России сообщило об установлении режима тишины для вывода мирных жителей из осажденной "Азовстали". Украинская сторона утверждает, что договоренность о гуманитарном коридоре достигнута не была.
Украинский оркестр свободы, созданный Метрополитен-оперой и Польской национальной оперой, проведет гастроли в Европе и Америке с 28 июля по 20 августа.
Оркестр соберется в Варшаве для репетиций 18 июля. В него войдут музыканты из Киева, Львова, Харькова и Одессы, а также украинские члены европейских оркестров.
Руководить оркестром будет канадский дирижер украинского происхождения Кери-Линн Уилсон.
Турне откроется выступлением в Театре Вельки в Варшаве 28 июля. 31 июля Украинский оркестр свободы примет участие в фестивале BBC Proms в лондонском Альберт-холле.
На фоне сообщений ФСБ о готовящихся покушениях на представителей российских СМИ председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал Украину "террористическим государством".
"Необходимо признать: Украина — террористическое государство. Зеленский должен понести ответственность", - написал он в Telegram.
Накануне ФСБ России сообщила о задержании группировки неонацистов якобы готовивших по заказу СБУ убийство ведущего Владимира Соловьева, а также нападения на других журналистов государственных СМИ и общественных деятелей, включая главу RT Маргариту Симоньян и ведущего Дмитрия Киселева.
"Развязав войну против собственного народа, Киев перешёл к терактам против мирных граждан других стран. Вот к чему приводит поддержка неонацистской идеологии", - написал Володин.
Вячеслав ВолодинTelegramВчера ФСБ предотвратила покушение на журналистов Владимира Соловьёва, Маргариту Симоньян, Дмитрия Киселёва, Евгения Попова, Ольгу Скабееву, Тиграна Кеосаяна. Развязав войну против собственного народа, Киев перешёл к терактам против мирных граждан других стран. Вот к чему приводит поддержка неонацистской идеологии. Необходимо признать: Украина — террористическое государство. Зеленский должен понести ответственность. Виновные должны быть наказаны. Произошедшее доказывает правильность и своевременность начала специальной военной операции Российской Федерации на Украине.
Великобритания вводит запрет на экспорт в Россию товаров, которые могут быть использованы против народа Украины. "Продукция, на которую распространяется запрет, может включать оборудование для осуществления прослушивания и наблюдения", - говорится в документе британского правительства, распространенном вечером в понедельник.
Лондон также решил отменить ввозные пошлины и квоты на продукцию украинского производства. "Все тарифы на товары, ввозимые из Украины, будут снижены до нуля, а все квоты (на импорт - прим.) будут отменены в соответствии с соглашением о свободной торговле", - сообщило правительство Великобритании.
Отмечается, что решение по пошлинам принимается в ответ на просьбу президента Украины Владимира Зеленского.
"Это часть широких мер экономической поддержки Украины со стороны Великобритании, которые включают гарантии предоставления (Украине - прим.) ссуды в размере £1 млрд", - говорится в заявлении.
Тарифы отменят на такие товары, как ячмень, мед, консервированные помидоры и мясо птицы.