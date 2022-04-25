Прямая текстовая трансляция | США пообещали новую военную помощь Украине и Европе

США подтвердили состоявшуюся встречу госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американцы пообещали предоставить Киеву новую военную помощь в виде финансирования и боеприпасов общей суммой более 465 миллионов долларов.

Блинкен и Ллойд также сообщили о постепенном возобновлении работы американского посольства в Киеве. По сообщениям, президент США Джо Байден в ближайшее время объявит о назначении нового посла США в Украине.

На российской нефтебазе на границы с Украиной произошел пожар. По информации ТАСС, на территории нефтебазы в Брянске, недалеко от украинской границы, в ночь на понедельник загорелись резервуары.

Спутники NASA подтвердили факт пожара в 110 километрах к северу от границы с Украиной, где и расположен объект "Роснефти". Москва ранее уже обвиняла Киев в ударах по Брянской области. СБУ Украины отрицает, что Киев стоит за авиаударом по нефтебазе в Белгороде, который произошел ранее.

В прошедшее воскресенье украинцы и россияне отметили православную Пасху. Выступая из Софийского собора в Киеве, Зеленский подчеркнул значение этого праздника для страны. "Великий праздник сегодня дает нам огромную надежду и непоколебимую веру в то, что свет победит тьму, добро победит зло, жизнь победит смерть, и поэтому Украина обязательно победит," - сказал он.

Президент России Владимир Путин традиционно посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. На сайте Кремля появилось поздравление от российского лидера. "Этот великий праздник объединяет православных христиан, всех граждан России, отмечающих Воскресение Христово, вокруг высоких нравственных идеалов и ценностей, пробуждает в людях самые светлые чувства, веру в торжество жизни, добра и справедливости", - говорится в сообщении.

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