Прямая текстовая трансляция | США пообещали новую военную помощь Украине и Европе

Прямая текстовая трансляция | США пообещали новую военную помощь Украине и ЕвропеКомментарии
США подтвердили состоявшуюся встречу госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американцы пообещали предоставить Киеву новую военную помощь в виде финансирования и боеприпасов общей суммой более 465 миллионов долларов.
Блинкен и Ллойд также сообщили о постепенном возобновлении работы американского посольства в Киеве. По сообщениям, президент США Джо Байден в ближайшее время объявит о назначении нового посла США в Украине.
На российской нефтебазе на границы с Украиной произошел пожар. По информации ТАСС, на территории нефтебазы в Брянске, недалеко от украинской границы, в ночь на понедельник загорелись резервуары.
Спутники NASA подтвердили факт пожара в 110 километрах к северу от границы с Украиной, где и расположен объект "Роснефти". Москва ранее уже обвиняла Киев в ударах по Брянской области. СБУ Украины отрицает, что Киев стоит за авиаударом по нефтебазе в Белгороде, который произошел ранее.
В прошедшее воскресенье украинцы и россияне отметили православную Пасху. Выступая из Софийского собора в Киеве, Зеленский подчеркнул значение этого праздника для страны. "Великий праздник сегодня дает нам огромную надежду и непоколебимую веру в то, что свет победит тьму, добро победит зло, жизнь победит смерть, и поэтому Украина обязательно победит," - сказал он.
Президент России Владимир Путин традиционно посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. На сайте Кремля появилось поздравление от российского лидера. "Этот великий праздник объединяет православных христиан, всех граждан России, отмечающих Воскресение Христово, вокруг высоких нравственных идеалов и ценностей, пробуждает в людях самые светлые чувства, веру в торжество жизни, добра и справедливости", - говорится в сообщении.
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Украина может выиграть войну, "если у нее будет нужное снаряжение" (AFP cо ссылкой на главу Пентагона).
Москва направила Вашингтону ноту с требованием прекратить поставлять Киеву оружие, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью государственному телеканалу "Россия-24".
По словам посла, США "пытаются еще больше взвинтить ставки и обострить ситуацию". "Задача - не допустить того, как говорят сенаторы открыто, чтобы Россия твердо стояла на ногах, чтобы российские интересы уважались в мире, чтобы российский голос был слышен", - добавил он.
Число украинских беженцев, прибывших в Россию из Донбасса, приблизилось к 1 млн человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. "По данным на утро понедельника, в Россию с Украины и из Донбасса прибыло более 974 тыс. человек, включая 178 тыс. детей", - сказал собеседник агентства.
Генеральная прокуратура Украины сообщает, что за время войны в стране погибли 215 детей. 391 ребенок был ранен в результате военных действий. Ранее в апреле ООН сообщало о 169 погибших несовершеннолетних.
Больше всего пострадавших детей находятся в Донецкой, Киевской и Харьковской областях.
США подтвердили состоявшуюся встречу госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американцы пообещали предоставить Киеву новую военную помощь в виде финансирования и боеприпасов общей суммой более 465 миллионов долларов.
Блинкен и Ллойд также сообщили о постепенном возобновлении работы американского посольства в Киеве. По сообщениям, президент США Джо Байден вскоре объявит о своем выборе нового посла США в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует встретиться с американскими официальными лицами в Киеве в воскресенье, но администрация Байдена подтвердила этот факт только после отъезда чиновников.
Блинкен и Остин- самые высокопоставленные официальные лица США, посетившие Украину с начала российского вторжения.
Вашингтон объявил о выделении Украине и 15 странам-союзникам и партнерам в общей сложности 713 миллионов долларов. Около 322 миллионов долларов предназначено для Киева.
По словам официальных лиц, оставшаяся сумма будет распределена между членами НАТО и другими странами, которые поставляли Украине военное обеспечение с начала войны с Россией.