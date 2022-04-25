Инцидент в центре Парижа: полицейские застрелили двух человек

Полицейские в центре Парижа, на Новом мосту открыли огонь по автомобилю, который, как сообщают СМИ со ссылкой на источники, пытался наехать на них после попытки проверки.

Водитель и пассажир на переднем сиденье были убиты, еще один человек, находившийся на заднем сиденье, был ранен и доставлен в больницу. Причиной проверки стало движение автомобиля в неправильном направлении.

Полиция начала расследование в связи с преднамеренным покушением на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Генеральная инспекция Национальной полиции Франции также начала расследование на предмет состава преступления в действиях полицейских.