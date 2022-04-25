В Норвегии блокировали российский танкер

Норвежская полиция арестовала 20 активистов организации Greenpeace, которые в понедельник заблокировали российский танкер "Усть-Луга", доставивший нефть в Осло. Члены организации подплыли к судну на небольшой резиновой лодке и привязали ее к якорной цепи. Таким образом они попытались помешать выгрузке российской нефти, выразив свой протест против вторжения России в Украину. Активисты призвали правительство Норвегии запретить импорт российского ископаемого топлива.

"Покупка российской нефти - это финансирование путинской военной машины в Украине. Этот экспорт важен для России. Это позор, что Норвегия это допускает. Поэтому мы требуем, чтобы они прекратили этот импорт", - заявил руководитель Greenpeace-Норвегия Фроде Плейм.

Судно "Усть-Луга", зарегистрированное в Гонконге, арендовано компанией "НОВАТЭК". 95 тысяч тонн российской нефти, доставленной в норвежский терминал "Слаген", предназначались для компании Esso. По словам ее представителя, контракт на ввоз нефти из России был заключен еще до начала военного вторжения России в Украину. В дальнейшем компания не планирует закупок у РФ.