Илон Маск в шаге от покупки Twitter

Руководство Twitter и Илон Маск ведут переговоры о продаже платформы. Они на завершающем этапе, стороны могут договориться о сделке в ближайшее время, сообщают американские СМИ.

В середине апреля основатель SpaceX и Tesla объявил о намерении купить соцсеть по цене 54,20 доллара за акцию. Общая сумма сделки - 43 миллиарда долларов.

Цель, заявил бизнесмен, - "раскрыть потенциал Twitter" как "мировой площадки для выражения свободы слова". Соцсеть в последние годы обвиняют в цензуре, особенно после блокировки аккаунта Дональда Трампа. Маск, в частности, планирует изменить правила модерации, сняв ряд ограничений на публикацию контента и открыв доступ к алгоритмам платформы.

По данным Forbes, Илон Маск - самый богатый человек в мире с состоянием в почти 280 миллиардов долларов.

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