Мусульмане и христиане Аджарии живут в мире

Со всех окрестных деревень в горной Аджарии православные христиане съезжаются в храм Схалта на праздничное Богослужение. Циала Сурманидзе не смогла присутствовать на службе в церкви, она готовилась встретить детей, приехавших из города. Но в течение этого напряженного дня она все же нашла время для молитвы. Циала - православная христианка, а ее муж Леван Сурманидзе - мусульманин.

Циала Сурманидзе: "Религия — это вера в бога, вера в Господа. Почему религия должна нас разделять? Господь один, и все пути ведут к храму: неважно, мечеть это или церковь. Молиться можно, где угодно".

В соседнем селе жители собираются в мечети на вечернюю молитву. К ним присоединился и муж Циалы. Сейчас Рамадан, и мусульмане постятся. 40% аджарцев - мусульмане-сунниты, а 55% - православные христиане.Так же, как и в семье Сурманидзе, здесь живут люди разных вероисповеданий. Такое религиозное разнообразие характерно для аджарских деревень.

Леван Сурманидзе:_ "Я родился мусульманином и с тех пор так и живу. Бог не помилует меня, если я сейчас перейду в христианство. Они молятся Господу, и я молюсь Господу. Здесь нет никакой разницы. У меня много сыновей, дочерей, 15 внуков, 6 правнуков. Если так благословил меня Господь, я буду служить ему..."_

Разные верования никогда не мешали Левану и Циале иметь крепкую семью на протяжении уже 44 лет. Их четверо детей тоже разных конфессий, и все они уважают мусульманские и христианские традиции.