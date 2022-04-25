Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Чехия

Останки Карла I захоронены в Праге

Access to the comments Комментарии
 Глеб Шатуновский
euronews_icons_loading
Reliquary with Charles I relict
Reliquary with Charles I relict   -   Авторское право  screen grab CZCT / EBU

Кусочек ребра последнего чешского короля и австро-венгерского императора Карла I был захоронен в соборе Святого Вита в Пражском Граде.

Церемония состоялась в столетнюю годовщину смерти монарха. На ней присутствовал внук Карла I и нынешний глава семьи Карл Габсбург.

Карл I вступил на престол в 1916 году после кончины императора Франца Иосифа, а умер в изгнании на Мадейре. В 2004 году он был причислен церковью к лику блаженных.