Останки Карла I захоронены в Праге

Останки Карла I захоронены в ПрагеКомментарии
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Кусочек ребра последнего чешского короля и австро-венгерского императора Карла I был захоронен в соборе Святого Вита в Пражском Граде.
Церемония состоялась в столетнюю годовщину смерти монарха. На ней присутствовал внук Карла I и нынешний глава семьи Карл Габсбург.
Карл I вступил на престол в 1916 году после кончины императора Франца Иосифа, а умер в изгнании на Мадейре. В 2004 году он был причислен церковью к лику блаженных.