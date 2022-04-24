В Словении побеждает "Свобода"

На парламентских выборах в Словении, состоявшихся в воскресенье, победу, по предварительным данным, одерживает оппозиционное левоцентристское движение «Свобода», существенно обошедшее своих соперников. После подсчёта более половины бюллетеней, оппозиция набирает почти 33% голосов, оставив далеко позади правящую консервативную Словенскую демократическую партию партию.

При этом разрыв между ними оказался не таким сильным, как предсказывали результаты последних опросов.

Лидер «Свободы» Роберт Голоб не смог прийти на избирательный участок, поскольку у него был выявлен ковид. Отмечается, что Голоб занимает проевропейскую позицию.

Действующий премьер-министр Янез Янши проголосовал, но несмотря на то, что его партия занимает второе место, по мнению наблюдателей, в будущее коалиционное правительство вместе со «Свободой» попадут другие левоцентристы.