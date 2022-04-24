Празднование Пасхи в условиях войны

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел торжественный молебен в храме Христа Спасителя. На пасхальном богослужении присутствовали президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

По данным соцопросов, Пасху намерены отмечать три четверти россиян.

Пришедшие на освящение куличей жительницы Москвы рассказали о своих надеждах в праздник, знаменующий победу жизни над смерть.

"Мы надеемся на лучшее, на мир, на светлое будущее, чтобы не было войн, чтобы все были живы, чтобы люди радовались, мне кажется, что для них этот день как лучик света, потому что надежда никогда не умирает."

А жители села Лукашовка в Черниговской области на севере Украины остались без пасхального богослужения. Церковь, пережившая вторую мировую войну, была разрушена, когда в деревню вошли российские войска.

"Церковь была построена в 1913 году и у нас всегда проходили очень красивые богослужения, ночная литургия и литания, но теперь мы не знаем, что будет дальше", — говорит жительница Лукашовки.

Российские солдаты устроили в церкви склад с боеприпасами, который затем уничтожили украинские военные. Жители Лукашовки, прятавшиеся от российских ударов в подвалах своих домов, говорят, что восстановят церковь во что бы то ни стадо.

Во Львове пасхальные угощения для украинских военных готовили сообща бежавшие от боевых действий украинцы и родственники убитых на Майдане активистов. Им помогали фольклористы. Акция была организованы местным отделением "Студенческого братства" и Музеем Революции Достоинства.