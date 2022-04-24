В Италии десятки тысяч людей приняли участие в шествии под радужными флагами, требуя восстановить мир на земле Украины. Собравшиеся – граждане разных вероисповеданий и политических взглядов – откликнулись на призыв папы римского Франциска провести марш во имя мира и братства.

– Две недели назад мы были во Львове с «Караваном мира», – рассказывает одна из участниц, – мы говорим, что можно проводить ненасильственные акции, что оно того стоит, и мы не остановимся.

Участники марша вышли в воскресенье утром из города Перуджа и прошли более 20 километров до города Ассизи – важного религиозного центра, где родился святой Франциск.

Понтифик в этот день произнёс традиционную воскресную проповедь перед верующими на площади Святого Петра:

– Политические лидеры, прислушайтесь, пожалуйста, к голосу тех, кто хочет мира, а не эскалации конфликта. Прошу всех ещё больше молиться о мире, иметь мужество сказать и продемонстрировать, что мир возможен.

Акция завершилась на площади Святого Франциска в центре Ассизи.