107-я годовщина геноцида армян

Турецкие власти отменили, по данным местных НКО, два памятных мероприятия, посвящённых 107-й годовщине геноцида армян в Османской империи. Две другие манифестации в Стамбуле, не проводившиеся два года из-за пандемии, всё же состоялись, хотя полиция запретила их участникам использовать слово «геноцид», что вызвало у людей глубокое возмущение. Говорит Гаро Пайлан, депутат от Народно-демократической партии:

– К сожалению, власти запретили планировавшиеся на этот вечер памятные мероприятия. Это не мы изменились, а внутренняя политика Турции, где хотят, чтобы мы замолчали. Но молчать мы не будем и продолжим помнить наших предков.

– Важно знать, что было в прошлом, а без поминовения геноцида армян 24 апреля эта боль никогда не пройдёт, к сожалению, считает Мерал Йылдыз, член Платформы памяти 24 апреля. – То, чему сначала подверглись армяне, затем случилось с курдами и алевитами, а сейчас так же действуют в отношении сирийских мигрантов.

По армянским данным, с 1915 года в Османской империи погибли около полутора миллионов армян. Во многих странах мира события тех лет официально признана геноцидом. Между тем Анкара, признавая большое число жертв, геноцидом считать трагедию отказывается.