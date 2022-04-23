Представители оппозиционных партий покинули дебаты в знак протеста

Словения готовится к парламентским выборам, намеченным на 24 апреля. Финальные дебаты закончились скандалом после того, как лидеры большинства оппозиционных партий демонстративной покинули телевизионную студию в знак протеста. По их мнению, правящей коалиции было предоставлено больше преимуществ

Лидер правоцентристской Словенской демократической партии премьер-министр Янез Янша назвал оппозицию представителями "городской элиты".

"Они думают, что рождены для власти, что все остальные люди -- второго сорта, что все деньги должны идти в Любляну, что у тех, кто голосует в Любляне, больше прав, но право голоса есть у всех в стране. И я призываю всех граждан Словении воспользоваться своим правом голосов в воскресенье", — заявил глава правительства.

По данным последних соцопросов, основная борьба развернется между Словенской демократической партией и основанным в мае прошлого года левоцентристским "Движением Свобода" во главе с Робертом Голобом. Каждую из этих партий готовы поддержать 20% избирателей. Еще несколько политических объединений могут преодолеть 4%-й порог и пройти в парламент.