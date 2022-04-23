Новое законодательство ЕС о цифровых услугах: интернет-гигантов призвали к ответственности

Новое законодательство ЕС о цифровых услугах: интернет-гигантов призвали к ответственностиКомментарии
В ночь на субботу после 16-часовых консультаций страны Евросоюза согласовали исторический Закон о цифровых услугах (Digital Services Act или DSA), призванный бороться с дезинформацией и пресекать нелегальный контент в сети.
По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка француза Тьерри Бретона, теперь, когда Европарламент и Совет ЕС пришли к политическому соглашению, интернет-гиганты не смогут продолжать себя вести, как ни в чем не бывало, прикрываясь своим господством на рынке:
Платформы с аудиторией свыше 45 миллионов активных пользователей, такие, как Twitter, Google и принадлежащий ему видеохостинг YouTube, Meta*, Amazon, Microsoft и его социальная сеть LinkedIn, и даже сайт для бронирования отелей Booking, должны будут в кратчайшие сроки информировать судебные инстанции о крупных правонарушениях, предоставлять властям ежегодные отчёты по модерации контента, удалять сообщения, нарушающие правила электронной коммерции.
Новый закон обязует их не использовать гендерные, религиозные и политические параметры при создании целевой рекламы, а также бороться с такой практикой, как размещение в сети материалов открыто сексуального характера без согласия изображённого в них лица.
В случае нарушения законодательства Евросоюз предусмотрел штрафы для интернет-компаний в размере до 6% их общемирового оборота. При повторном нарушении не исключается запрет на их деятельность в ЕС.
*деятельности компании запрещена в России
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