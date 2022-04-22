Текстовая трансляция Euronews | 58-й день войны | США направляют Украине ударные беспилотники

Текстовая трансляция Euronews | 58-й день войны | США направляют Украине ударные беспилотникиКомментарии
Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине. Киев получит оружие на сумму 800 млн долларов "для укрепления способности сражаться на востоке". Этот пакет включает в себя тяжелую артиллерию, десятки гаубиц и 144 тысяч снарядов для них.
США направляют Киеву новые тактические беспилотные летательные аппараты Phoenix Ghost, которые "будут особенно полезны на востоке Украины". Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Власти Мариуполя сообщили об обнаружении братской могилы в поселке Мангуш, где могли похоронить "тысячи мирных жителей".
Всемирный банк оценил ущерб зданиям и инфраструктуре Украины в результате вторжения России в 60 миллиардов долларов.
Постоянный совет Организации американских государств в четверг одобрил резолюцию о приостановке статуса РФ в качестве наблюдателя при организации из-за ситуации вокруг Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести специальный "налог на войну" для РФ. Он заявил об этом, выступая в четверг на министерской конференции в поддержку Украины, организованной группой Всемирного банка и правительством.
"Предлагаю ввести специальный “налог за войну”- Россия должна платить за то, что нарушила глобальную стабильность", - сказал украинский президент.
По мнению Зеленского, налог должен быть введен на все торговые операции РФ и российских компаний, а также на все финансовые операции.
Президент США Джо Байден объявил о новом пакете американской военной помощи Украине.
"Еще 800 млн долларов на укрепление способности Украины сражаться на востоке в регионе Донбасса", - сказал американский президент. Этот пакет включает в себя тяжелую артиллерию, десятки гаубиц и 144 тысяч снарядов для них.
Байден добавил, что на следующей неделе пошлет в Конгресс запрос о дополнительных ассигнованиях на то, чтобы вооружения отправлялись в Украину "бесперебойно".