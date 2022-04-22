Текстовая трансляция Euronews | 58-й день войны | США направляют Украине ударные беспилотники

Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине. Киев получит оружие на сумму 800 млн долларов "для укрепления способности сражаться на востоке". Этот пакет включает в себя тяжелую артиллерию, десятки гаубиц и 144 тысяч снарядов для них.

США направляют Киеву новые тактические беспилотные летательные аппараты Phoenix Ghost, которые "будут особенно полезны на востоке Украины". Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Власти Мариуполя сообщили об обнаружении братской могилы в поселке Мангуш, где могли похоронить "тысячи мирных жителей".

Всемирный банк оценил ущерб зданиям и инфраструктуре Украины в результате вторжения России в 60 миллиардов долларов.

Постоянный совет Организации американских государств в четверг одобрил резолюцию о приостановке статуса РФ в качестве наблюдателя при организации из-за ситуации вокруг Украины.