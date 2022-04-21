Текстовая трансляция Euronews | 57-й день войны | Путин отменил штурм "Азовстали"

Президент РФ Владимир Путин отменил штурм "Азовстали" и приказал заблокировать территорию промзоны завода. Ранее российские военные заявляли, что "Азовсталь" будет под контролем ВС РФ в четверг "до или после обеда".

Минообороны РФ сообщает, что населенный пункт Кременная в Луганской области Украины взят под полный контроль войсками РФ и ЛНР.

Глава Евросовета Шарль Мишель, находящийся с визитом в Украине, посетил Бородянку. "Это зверства. Это военные преступления. Они должны быть наказаны. Они будут наказаны", - прокомментировал увиденное в Бородянке Мишель.

Компания Procter & Gamble объявила, что ей, вероятно, придется уйти с российского рынка из-за санкций, проблем с переводами денежных средств, а также из-за сложностей с поставками.

СМИ сообщают, что летом этого года Финляндия направит заявку на вступление в НАТО.