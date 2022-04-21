Текстовая трансляция Euronews | 57-й день войны | Путин отменил штурм "Азовстали"Комментарии
Президент РФ Владимир Путин отменил штурм "Азовстали" и приказал заблокировать территорию промзоны завода. Ранее российские военные заявляли, что "Азовсталь" будет под контролем ВС РФ в четверг "до или после обеда".
Минообороны РФ сообщает, что населенный пункт Кременная в Луганской области Украины взят под полный контроль войсками РФ и ЛНР.
Глава Евросовета Шарль Мишель, находящийся с визитом в Украине, посетил Бородянку. "Это зверства. Это военные преступления. Они должны быть наказаны. Они будут наказаны", - прокомментировал увиденное в Бородянке Мишель.
Компания Procter & Gamble объявила, что ей, вероятно, придется уйти с российского рынка из-за санкций, проблем с переводами денежных средств, а также из-за сложностей с поставками.
СМИ сообщают, что летом этого года Финляндия направит заявку на вступление в НАТО.
Криптобиржа Binance ограничит доступ к торгам и внесению средств на счет для пользователей из России. Ограничения затронут владеющих криптоактивами на сумму более 10 000 евро, говорится в сообщении биржи. Единственная доступная услуга для таких клиентов - вывод средств, пишут "Ведомости". Уточняется, что ограничения не коснутся россиян, проживающих за рубежом.
Производитель бытовой химии и товаров для гигиены Procter&Gamble (Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Pampers, Always, Gillette, Head & Shoulders, Pantene, Blend-a-med) предупредил о возможном уходе с российского рынка из-за санкций, финансовых ограничений и проблем с поставками. В марте P&G сообщил о повышении отпускных цен на стиральные порошки и подгузники, а также прекратил инвестиции в российский сегмент своего бизнеса и сократил перечень экспортируемой в Россию продукции, пишет "Коммерсант".
Министерство обороны РФ сообщает, что российские военные и войска ЛНР взяли под полный контроль населенный пункт Кременная в Луганской области.
ВСУ держали оборону города почти два месяца.
Украинские подразделения отошли от города Кременная Луганской области, так как российские войска фактически уничтожили их позиции, объяснил ранее глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.
Вооруженные силы РФ и силы ДНР взяли под свой контроль город Мариуполь, доложил министр обороны России Сергей Шойгу президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, остатки формирований украинской армии укрылись в промышленной зоне завода "Азовсталь".
"Вооруженными силами Российской Федерации и силами Донецкой Народной Республики освобожден Мариуполь", - сказал Шойгу Путину.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что "Азовсталь" будет взят под контроль российскими войсками в четверг "до обеда или после обеда". Однако Владимир Путин отменил штурм промзоны "Азовстали", приказав заблокировать территорию.
Некоммерческой благотворительной организации Wikimedia грозит в России штраф за статьи в "Википедии" о спецоперации в Украине, событиях в Буче и президенте РФ Владимире Путине, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела.
"В отношении Wikimedia Роскомнадзор составил два протокола по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенной в РФ информации). Поводом к этому послужили семь статей "Википедии", в том числе об операции ВС РФ на Украине, Владимире Путине и о событиях в городе Буча. Организации грозит до 8 млн рублей штрафа", - сказал собеседник агентства.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что сегодня продолжится эвакуация женщин, детей и пожилых людей из Мариуполя. При этом она отметила, что "ситуация в плане безопасности непростая" и "могут произойти изменения".
Президент России Владимир Путин объяснил отмену штурма "Азовстали":
Это тот случай, когда мы должны думать, - то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, - о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам"
"Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела", - добавил Путин.
Путин назвал нецелесоообразным штурм промзоны "Азовстали" в Мариуполе и приказал отменить его - ТАСС
Российская армия захватит полностью территорию завода "Азовсталь", который обороняют украинские военные, уже сегодня. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. В Мариуполе в боевых действиях принимают участие бойцы Росгвардии из Чеченской республики.
Сегодня до обеда или после обеда будет полностью под контролем Вооруженных сил РФ. Всё готово, стратегия готова, воины готовы, только нужно время. Для Запада и Европы это неприятная новость, а для тех нормальных людей, которые живут и хотят жить в мире и согласии это очень приятная новость.
США объявят о новом пакете помощи Украине "в ближайшие дни", заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. В интервью CNN, Псаки сказала, что испытание российской межконтинентальной баллистической ракеты не изменит позицию Белого дома по оказанию помощи Киеву.