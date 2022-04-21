Сербы охладевают к ЕС

Впервые за последние два десятилетия число граждан Сербии, которые готовы на референдуме проголосовать против вступления в Европейский Союз, превысило количество тех, кто готовы его поддержать. Как показало последнее исследование агентства Ipsos, 44% сербов выступают против членства страны в ЕС, и 35% - за.

Отвечая на вопрос "Euronews-Сербия" о таких тенденциях, президент Александр Вучич заявил, что результаты исследования совпадают с настроениями в правящей Сербской прогрессивной партии.

Александр Вучич, президент Сербии: "Я верю, что Сербии есть место в Евросоюзе. Я считаю, что мы должны продолжать наш европейский путь и должны бороться за достойный путь в Европу. Мы должны сохранить нашу независимость в принятии решений, по крайней мере, до тех пор, пока мы не станем членом ЕС".

Результаты этого исследования были опубликованы в то время, когда Европарламент заявил, что сожалеет о том, что Сербия не соблюдает санкции ЕС в отношении Москвы после российского вторжения в Украину, а также после серии докладов о том, что сербские власти делают недостаточно для продвижения европейских ценностей.

Неманья Тодорович Штиплия, European Western Balkans:_ "Я считаю, что это исследование, как и этот нарратив, было направлено на изучение последствий потенциального решения правительства Сербии ввести санкции против Москвы и принятия всех ограничительных мер, введенных ЕС в отношении России"._

По мнению социологов и других экспертов, снижение поддержки членства Сербии в Европейском Союзе усугубит дилемму внешней политики Белграда и повлияет на ориентацию будущего сербского правительства.